Без прививки необходимо соблюдать самоизоляцию по прибытии из 24 стран Европы

Жителям Латвии без сертификата о прививке или факте болезни Covid-19 необходимо соблюдать самоизоляцию по прибытии из 24 стран Европейского союза и Европейской экономической зоны, сообщает LETA со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Самоизоляцию не привитым от коронавируса необходимо соблюдать по прибытии из Испании, Кипра, Монако, Франции, Исландии, Андорры, Ирландии, Греции, Португалии, Нидерландов, Сан-Марино, Дании, Мальты, Эстонии, Бельгии, Литвы, Финляндии, Швейцарии, Люксембурга, Италии, Норвегии, Швеции, Австрии и Словении.

Требование о самоизоляции не относится к прибывающим из Лихтенштейна, Хорватии, Чехии, Германии, Болгарии, Словакии, Венгрии, Румынии, Польши и Ватикана. В этих странах двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет менее 75 случаев на 100 000 жителей.

За пределами ЕС самоизоляцию не надо соблюдать по прибытии из Саудовской Аравии, Южной Кореи, Молдовы, Сингапура, Украины, Канады, Боснии и Герцеговины, Албании, Брунея, Австралии, Новой Зеландии, Тайваня, а также Макао и Гонконга.

По прибытии из всех остальных стран, находящихся вне списка, необходимо соблюдать самоизоляцию, если у лица нет сертификата о вакцинации или болезни.