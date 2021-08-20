Без прививки самоизоляцию не надо соблюдать по прибытии из семи стран Европы

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) обновил рекомендации путешественникам. Со следующей недели без прививки не нужно соблюдать самоизоляцию по прибытии из семи стран ЕС.

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В "зеленом" списке стран ЕС и Европейской экономической зоны сейчас находится Германия, Чехия, Румыния, Словакия, Венгрия, Польша и Ватикан.

Жителям без иммунитета к Covid-19 необходимо соблюдать самоизоляцию по прибытии с Кипра и Мальты, из Франции, Испании, Словении, Ирландии, Монако, Швейцарии, Исландии, Греции, Португалии, Андорры, Эстонии, Литвы, Сан-Марино, Дании, Лихтенштейна, Бельгии, Нидерландов, Финляндии, Италии, Норвегии, Болгарии, Люксембурга, Австрии, Швеции и Хорватии.

В "зеленом" списке стран за пределами ЕС находится Канада, Молдавия, Босния и Герцеговина, Южная Корея, Саудовская Аравия, Украина, Австралия, Сингапур, Тайвань, Макао, Гонконг и Новая Зеландия.