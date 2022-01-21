Без самоизоляции в Латвию можно приехать по-прежнему только из одной европейской страны

Невакцинированные против Covid-19 люди по-прежнему не будут обязаны соблюдать самоизоляцию только по возвращении из Ватикана, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ).

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По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, кумулятивный показатель заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения в Латвии увеличился с 860,7 до 1403,4 случая в неделю.

При въезде в Латвию из страны, где 14-дневный кумулятивный показатель случаев Covid-19 на 100 000 населения превышает 75, непривитым обязательно соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Срок самоизоляции может быть сокращен, если сданный на седьмой день повторно тест дает отрицательный результат. Результат теста должен быть зафиксирован в сертификате тестирования. Самоизоляцию могут не соблюдать лица, имеющие действующей сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.

Самоизоляцию могут не соблюдать дети в возрасте до 12 лет, путешествующие со взрослыми, освобожденными от самоизоляции. Однако в таких случаях дети не должны вступать в тесные контакты с лицами вне своего домашнего хозяйства, посещать общественные мероприятия и детские коллективы и пользоваться общественным транспортом в течение десяти дней после отъезда из страны повышенного риска.

Возвращаясь из стран, не входящих в Европейский союз и Европейскую экономическую зону, самоизоляцию могут не соблюдать только прибывающие из Новой Зеландии, Тайваня, особого административного района Гонконг, Индонезии и особого административного района Макао.



