Без самоизоляции в Латвию можно приехать только из одной европейской страны
Foto: Pixabay

Лицам, не завершившим полный курс вакцинации против Covid-19, не требуется соблюдать самоизоляцию по возвращении из Ватикана, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ).

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Порог заболеваемости для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 75 случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей. Среди стран ЕС и ЕЭЗ этот порог в настоящее время не превышен только в Ватикане.

Рассчитанный ЦПКЗ в соответствии с данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения в Латвии повысился за неделю с 518 до 860,7 случая.

При въезде в Латвию из страны, где 14-дневный кумулятивный показатель случаев Covid-19 на 100 000 населения превышает 75, обязательно соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Срок самоизоляции может быть сокращен, если тест, сданный повторно на седьмой день, дает отрицательный результат. Результат теста должен быть зафиксирован в сертификате тестирования. Самоизоляцию могут не соблюдать лица, имеющие действующий сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.

Самоизоляцию могут не соблюдать дети в возрасте до 12 лет, путешествующие со взрослыми, освобожденными от самоизоляции. Однако в таких случаях дети не должны вступать в тесные контакты с лицами вне своего домохозяйства, посещать общественные мероприятия и детские коллективы и пользоваться общественным транспортом в течение десяти дней по возвращении из страны повышенного риска.

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