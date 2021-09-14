Без супа и компота? До конца учебного года в школах ограничат комплексные обеды

Чтобы обеспечить основные принципы эпидемиологической безопасности в связи с ограничением распространения Covid-19, до конца учебного года в школах будет доступно только основное питание, а количество комплексных обедов сократят, решил Кабинет министров во вторник.

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Перемены не затронут детские сады, медицинские учреждения, центры социальной реабилитации и другие учреждения, где питание происходит в небольших группах и не предоставляет высокого риска распространения Covid-19.

Как сообщают в Министерстве здоровья, в первую очередь детям следует обеспечить здоровое питание, но для того, чтобы школы продолжали полноценно работать, нужно принимать меры по ограничению распространения инфекции Covid-19. В связи с этим можно уменьшить время, необходимое для питания учеников, сократив ассортимент предлагаемых блюд.

Согласно проекту, до 30 июня 2022 года разрешается уменьшить количество комплексных обедов и оставить только основное блюдо в учреждениях начального, общего среднего и профессионального образования, в том числе в учреждениях социальной коррекции, а также в служебных гостиницах и в школах-интернатах. Основное блюдо должно будет сохранить энергетическую ценность и питательные вещества комплексного обеда.

Такой подход учебные заведения будут применять индивидуально, оценив свои возможности контролировать поток школьников. Предложенное правило не ограничивает права школ обеспечивать учеников комплексными обедами, если у школы есть возможность следовать требованиям эпидемиологической безопасности.

Как и прежде, в 2021/2022 учебном году школы обязаны соблюдать основные принципы эпидемиологической безопасности. Так, необходимо организовать потоки учащихся таким образом, чтобы избежать тесного контакта большого количества учеников, не принадлежащих к одному классу или группе.