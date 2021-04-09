Bez Tabu: магазин косметики продает тесты на Covid-19 за огромные деньги
Foto: Ekrānuzņēmums

Интернет-магазин Mylook.lv, торгующий средствами по уходу за красотой, предлагает купить экспресс-тест на Covid-19 за большие деньги, сообщает передача Bez Tabu. Как отмечается в передаче, использовать такой тест в домашних условиях мало смысла, и полученный результат не будет информативным, поскольку тест должны проводить профессионалы.

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Упаковка с 20 тестами строит 199 евро. На продажу необычных товаров обратила внимание очевидица, связавшаяся с журналистами. Ей пришла от интернет-магазина емейл-рассылка, предлагающая купить тесты.

В государственном научном институте BIOR журналистам сказали, что таких экспресс-тестов на рынке много. Их покупают, например, большие предприятия, чтобы выявить потенциально больных сотрудников. Результат таких тестов становится известен очень быстро, и если он позитивный, то человека отправляют сдавать ПЦР-тест, чтобы получить более точные результаты.

Эти тесты не предназначены для частного использования, их должен проводить специалист, и он же должен анализировать результат. В домашних условиях результат может получиться неверным.
Производитель тестов, немецкое предприятие Nal von minden, выражает недоумение тем, что тест, предназначенный для профессионального использования, продается в магазине косметики. По словам представителей компании, она не продает свои тесты таким предприятиям, и, вероятно, они купили их у перекупщика. В Германии такая торговля была бы незаконной.

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