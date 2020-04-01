Бездомным в приютах будут мерить температуру и напоминать мыть руки

С объявлением чрезвычайной ситуации во всех приютах Риги введены повышенные меры безопасности, рассказала порталу Delfi представитель Департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице. На входе в приют всем измеряется температура, клиентов расспрашивают о самочувствии и информируют о симптомах Covid-19 и мерах предосторожности.

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Работники приютов обеспечены дезинфицирующими средствами, респираторами, масками, перчатками. В помещениях приюта в доступных для клиентов местах размещены дезинфицирующие средства, напоминания о необходимости мыть руки и других требованиях гигиены.

Специалисты по социальной работе объясняют правила чрезвычайной ситуации, а также призывают строго соблюдать требования гигиены. Те клиенты, которые являются здоровыми и не хотят покидать приют, могут находиться в нем весь день, им обеспечивается трехразовое питание.

В здании ночного приюта Zilais Krusts, где заболело несколько человек, объявлен строгий карантин — никого не выпускают в город. У всех постояльцев будут взяты анализы. Проведен опрос клиентов, чтобы выяснить контактных лиц, но это сложно, поскольку у большей части нет постоянного места жительства.

Места, где селятся бездомные, объезжают две мобильные бригады Рижского приюта, которые информируют о рисках инфицирования и соблюдении мер предосторожности, а также оставляют информацию о том, куда звонить, если проявляются симптомы заболевания, и куда звонить в кризисной ситуации.

Жителей призывают сообщать о местах скопления бездомных по телефону 27023550.

В столице сейчас работают шесть софинансируемых самоуправлением ночных приютов, их услуги использует в среднем 600 человек в день.