"Бежали от волка, а нарвались на медведя". "Стабильность" сменит "Согласие" в Сейме: к чему это приведет?

По результатам выборов в 14-й Сейм партия "Согласие", еще недавно назад почти абсолютный фаворит русскоязычных граждан, впервые за 16 лет теряет парламентское представительство. В 14-м Сейме из всех партий, явно работающих на русскоязычный электорат, будет представлена только "Стабильность" Алексея Росликова. Эксперты высказали изданию NRA мнения, к чему это приведет.

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Сами лидеры не прошедшего в 14-й Сейм "Согласия" часто отмечали, что партия является мостом, соединяющим двухобщинное латвийское общество, в какой-то степени гарантируя мир между общинами. Теперь "Согласие" в Сейме заменит партия "За стабильность!" с более агрессивной риторикой, и это привело к тезису о том, что работа парламента и общество в целом потеряют из-за этой рокировки. Правда, у этого тезиса есть и противники

"Мы думали, что хуже быть не может, но оказалось, что может — мы получили в Сейме намного более прокремлевскую силу. Мы получили модернизированную версию Русского союза Латвии. Бежали от волка, а нарвались на медведя", — говорит политолог Лелде Метла-Розентале.

Диаметрально противоположного мнения придерживается политолог Филипп Раевскис, который считает, что между "Согласием" и "Стабильностью!" нет никакой разницы, и избрание последней в парламент — позитивное событие, особенно в нынешних геополитических условиях.

"Были мифические представления о "Согласии", внушалось, что "Согласие" хорошее, умеренное, но "Согласие" — не умеренное. Росликов — их продукт, борец за памятники Андрей Элксниньш (глава Даугавпилсского самоуправления) — тоже их продукт. Это миф, что они представляли "хороших" русских, который они хорошо культивировали", — говорит Раевскис.

Эксперт считает, что в то время, когда одной из важнейших задач Латвии является обеспечение национальной безопасности, такая открыто прокремлевская и пророссийская партия в парламенте пойдет только на пользу стране и обществу. "Они важны, чтобы мы не теряли ясность мыслей и взглядов, эти люди — не те, на которых может положиться наша страна и мы как общество", — сказал политолог.