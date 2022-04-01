Беженцам из Украины в Риге выплачено различных пособий на 768 958 евро

В помощь беженцам с Украины выплачено 768 958 евро на различные пособия, сообщила сегодня на пресс-брифинге директор Департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате.

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Пособия выплачены 3200 лицам.

Основная часть средств выделена на обеспечение гарантированного минимального дохода и кризисного пособия.

Кондрате сообщила, что на этой неделе началась выплата кризисных пособий. Пособия выплачиваются как тем, кто не получил их ранее, так и тем, кто только зарегистрировался.

Директор департамента подчеркнула, что оказание помощи рижанам не прекращается и нет опасений, что жители столицы могут не получить какие-либо пособия.

Как уже сообщалось, на текущий момент в Рижском центре поддержки беженцев зарегистрировано 10 049 просителей помощи с Украины, сообщил сегодня на пресс-брифинге председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Он добавил, что реальное количество беженцев может быть еще больше.

Муниципалитет получил 2095 заявлений на получение пособия по гарантированному минимальному доходу и 2098 заявлений на кризисное пособие.

2080 человек подали заявки на получение пакетов продовольственной помощи Европейского союза.

В свою очередь, на обучение в Риге украинских детей подано 1809 заявлений: из них 561 детей нуждаются в местах в детском саду, а 1248 — в получении общего образования.

В общей сложности беженцам с Украины выдана 7271 SIM-карта для мобильной связи и 7941 электронный билет Rīgas satiksme.