Беженцы из Беларуси просят разрешить им работать, но закон это запрещает

C ростом насилия против граждан Беларуси в связи с протестами в этой стране из-за итогов президентских выборов, Латвия выразила готовность поддержать жителей Беларуси. На начало ноября 21 житель Беларуси попросил убежища в Латвии, 15 из них проживают в центре для соискателей убежища в Муциниеки. Одна из первых вещей, о которой просят беженцы — право начать работу раньше, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.

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Программа De facto пообщалась с двумя соискателями убежища в Латвии — Радионом Бегляком и Юрием Капыловым. В Латвии они уже около двух месяцев и проживают в центре для беженцев в Муцениеки. Оба мужчины благодарны Латвии за оказанную поддержку и чувство безопасности, но хотели бы получить возможность поскорее начать работать. У соискателей убежища есть крыша над головой и пособие — три евро в день. Или 21 евро в неделю. А благодаря поддержке из еврофондов — еще и продовольственные пайки. Но за счет всего этого сложно обеспечить основные потребности.

"На еду, если самому себе готовить, хватает. Но больше ни на что. Нам помогает белорусская диаспора тут, в Латвии. Без их помощи было бы тяжело. Я уверен, что многим беженцам, у которых нет развитой диаспоры в Латвии, например, с нами тут живут люди из Сирии, Бангладеш — им тут трудно. Мы со своей стороны стараемся помочь им, какие-то вещи дать, стараемся делиться, чтобы этим людям тут было проще", — рассказывает Радион.

Самостоятельно заработать соискатели убежища тоже не могут — им не позволяет закон об иммиграции. Он гласит, что начать работать можно только через шесть месяцев, если до того не будет принято решение о предоставлении статуса. Заместитель руководителя Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе отмечает, что сроки должны быть соразмерными, но при этом нужно учитывать, что соискатели убежища могут быть из разных стран.

"Первые три месяца, даже больше, проходят интервью, обучение. Работа не должна мешать мерам интеграции. (..) Если будут условия, что сразу или в очень короткий срок можно начать работать, "Муцениеки", который является очень хорошим хостелом, за который не нужно платить, стал бы магнитом для тех, кому убежище не нужно", — считает Майра Розе.

При этом в Управлении по делам гражданства и миграции говорят, что соискатели убежища могут просить рабочую визу как иностранцы, но с условием, что на вакансию не претендуют местные кандидаты, и что зарплата соответствует хотя бы средней по стране и составляет не менее 1076 евро в месяц.

Впрочем, в Сейме сейчас не думают о том, что нужно торопиться с изменением системы. Председатель парламентской комиссии по делам миграции Андрей Юдин ("Новое Единство") считает, что нужно ускорить рассмотрение заявлений, чтобы люди не ждали решения полгода. В Управлении по делам гражданства и миграции говорят, что первые решения вряд ли будут раньше середины декабря, а потому людям остается только ждать.