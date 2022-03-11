Беженцы из Украины смогут работать в Латвии таксистами

С 12 марта смягчаются требования к гражданам Украины, бежавшим от войны в Латвию и желающим получить работу таксистами, сообщает Автотранспортная дирекция. Их зарегистрируют в Регистре водителей такси, не требуя подтверждения знания госязыка, пишет rus.lsm.lv

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Принятые поправки к закону о поддержке украинских гражданских лиц гласят, что внесенные в регистр водители из Украины смогут работать в сфере коммерческих перевозок такси и перевозок легковым автотранспортом.

Требования для них снижены: во-первых, не нужно подтверждать знание латышского языка, во-вторых, у них не будут требовать подтвердить, что они не лишены водительских прав за нарушения (такой критерий действует в отношении всех остальных иностранцев, получивших водительские права вне Латвии).

Чтобы быть внесенными в регистр, украинским беженцам нужно, помимо собственно заявления, подать следующие документы:

— вид на жительство или долгосрочную визу с правом трудоустройства без ограничений на срок до года (копия), документ должен быть выдан на основании ст. 3-й закона о поддержке украинских гражданских лиц;

— копию водительского удостоверения

— фотографию водителя.

ВНЖ и визы упомянутого образца выдают в Латвии и тем беженцам из Украины, которые не являются украинскими гражданами, а получили в Украине постоянный ВНЖ, статус лица без гражданства или статс международной защиты, а также членам их семей.

Закон распространяется также на тех лиц, которые не могут вернуться в Украину, так что ВНЖ и визы могут получить и персоны, уже некоторое время прожившие в Латвии. На них тоже распространяются льготы для регистрации в Регистре водителей такси, поясняет Автотранспортная дирекция.

Услуги дирекции сейчас предоставляются дистанционно. Более подробную информацию о работе дирекции можно найти на ее сайте.