Беженцы в латвийских самоуправлениях: помещения есть, денег на кровати и одеяла — нет

В настоящее время большинство украинских беженцев проживает в частных домах. Местные власти опасаются, что местные жители больше не смогут принимать у себя беженцев за свой счет, пишет портал Delfi.

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Компенсация за размещение беженцев

"На встречах с государственными учреждениями мы подчеркивали, что необходимо принять решение, по крайней мере, о ежемесячном пособии в размере не менее 200 евро для покрытия расходов на коммунальные услуги для тех домохозяйств, которые приняли у себя беженцев", — сообщил порталу Delfi заместитель исполнительного директора Бауской краевой думы Янис Калинка.

Несколько человек уже обратились в самоуправление с просьбой возместить расходы на электроэнергию и другие расходы, связанные с размещением на их территории украинских беженцев.

Самоуправление не может выплатить такую ​​компенсацию населению из собственных средств. В свою очередь, Бауская краевая дума планирует поддержать частных лиц и предпринимателей, оказывающих помощь беженцам, путем предоставления скидок на налог на недвижимость.

На сегодняшний день Бауский край принял 240 беженцев, из которых более 100 проживают в предоставленных самоуправлением помещениях. Среди них общежития Саулайнского техникума. По оценкам городской думы, Бауска может принять еще порядка 30 беженцев.

"Никто не остается на улице без помощи. Всем доступны продуктовые пакеты, на которые собирали средства местные предприятия и жители", — говорит Калинка.

Представители самоуправления больше всего обеспокоены тем, что будет с беженцами в долгосрочной перспективе, когда домовладельцы, не получившие никакой финансовой поддержки от государства, могут потребовать, чтобы те, кто бежал из Украины, покинули помещения. Содержать людей за свой счет невыгодно.

"В Великобритании, например, правительство приняло закон, согласно которому каждая семья, принимающая беженцев, имеет право на пособие в размере 350 фунтов в месяц на оплату коммунальных услуг. Учитывая среднюю стоимость электроэнергии, компенсация за двухкомнатную квартиру может составить 200 евро", — сообщил Калинка, что такое предложение уже подано в министерства на рассмотрение.

Другие самоуправления помогают за свой счет

Эта же проблема решается и в других самоуправлениях. Портал Delfi уже сообщал, что Кекава и Марупе готовы предложить поддержку частным домохозяйствам, принимающим у себя беженцев, а также льготы по налогу на недвижимость, начисляемому за объекты недвижимости (жилье и землю), которые используются для проживания.

Огрский край также предлагает помощь из своего кармана — местная дума приняла решение о предоставлении льгот по налогу на недвижимость в размере 100% налогоплательщикам, которые размещают беженцев на своей территории. Также принято решение о снижении полной суммы коммунальных платежей для домохозяйств, в которых проживают беженцы из Украины, сообщается на сайте местного самоуправления.

Помощь беженцам — на энтузиазме жителей и самоуправлений

Советник Союза самоуправлений Латвии по вопросам народного хозяйства Айно Салминьш рассказал порталу Delfi, что в настоящее время помощь украинским беженцам основана в основном на энтузиазме местных жителей и самоуправлений.

"Такой сплоченности народа я не видел в Латвии со времен Народного фронта, — сказал Салминьш. — Что касается правительства, то как в условиях пандемии, так и сейчас его действия хаотичны. Все держится на домохозяйствах и самоуправлениях".

По его словам, в настоящее время хорошо работают министерства внутренних дел, благосостояния и образования, беженцам предоставляют пособия, они получают визы и вид на жительство, детям дают возможность посещать учебные заведения.

По словам Салминьша, Союз самоуправлений Латвии 22 марта призвал в комиссии Сейма найти финансовую поддержку для самоуправлений в жилищном вопросе, чтобы можно было найти и оборудовать подходящие для беженцев помещения, но идею отклонили.

"Нас просто проигнорировали. Даже не выслушали. Поддержки домохозяйств не будет, она не предвидится. Я не знаю, что делать и какое давление нужно оказывать. Очевидно, кому-то так нравится больше", — сказал Салминьш.

Сейм счел дорогим предложение Огрского самоуправления о предоставлении государственной помощи на оснащение спальных комнат и других помещений кроватями, матрасами и одеялами. Салминьш считает, что государство, думая о размещении беженцев, предпочло самый дорогой и краткосрочный вариант, а именно оплатить отели и туристические объекты.

Можно принять еще, но нужно обустроить помещения

В то же время самая дешевая возможность приспособить пустующие помещения на территориях самоуправления для приема беженцев не оценивалась — такое мнение порталу Delfi высказали в Огре. Самоуправление готово принять еще до 200 беженцев в дополнение к уже принятым 250 жителям Украины, но помещения необходимо обустраивать.

Самоуправлению нужны кровати, матрацы, постельные принадлежности, бытовая техника. Город запросил у государства финансовую помощь для приобретения нужных вещей, сообщила порталу Delfi заместитель председателя Огрской краевой думы Дана Барбеле.

"В Огре мы можем принять больше беженцев. Сами беженцы указывают, что хотят быть как можно ближе к Риге. В нашем городе доступны многие услуги. Тут можно найти себе занятие по интересам, ходить на спортивные мероприятия, у нас есть районная больница, свой департамент по делам гражданства и миграции, государственное агентство занятости. Здесь можно получить все услуги, необходимые для начала жизни в Латвии", — отметила Барбеле.

Огрская краевая дума до сих пор не получила ответа от Министерства экономики на свое предложение о предоставлении финансовой помощи для оборудования помещений.

В отличие от Бауской краевой думы, самоуправление в Огре само оплачивает счета за коммунальные услуги жильцам, которые приютили у себя беженцев и обратились за финансовой помощью. Пока таких обращений немного. Большинство жителей Огре сами оплачивают проживание и питание украинских беженцев.

"Конечно, прием беженцев — это дополнительная нагрузка для муниципалитета. Но велика ли она по сравнению с историями жизни этих людей? Помощь важна. На данный момент мы делаем больше, чем можем", — подчеркнула Барбеле.