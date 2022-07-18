Безопасность на дорогах можно повысить радарами средней скорости: они появятся в Латвии к концу года

Как повысить безопасность дорожного движения? В дискуссиях нередко упоминались радары по контролю среднего уровня скорости, и на их внедрение даже выделялось финансирование. Однако проект до сих пор не реализован, пишет LSM.lv.

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На пешеходном переходе в Плявниеки в январе этого года из-за неосторожности пьяного водителя оборвалась жизнь восьмилетней девочки. Перед Лиго в результате столкновения скорой помощи с грузовой машиной на Видземском шоссе погиб медик скорой помощи.

В пятницу, 8 июля, в результате столкновения нескольких автомобилей на Лиепайском шоссе погибли два водителя, а с начала этого года по вчерашний день на дорогах погибло уже 59 человек.

В плане по безопасности дорожного движения Латвии на этот год поставлена цель не превысить 65 смертей на миллион жителей, но уже сейчас ясно, что выполнить эту задачу, скорее всего, не удастся.

Юрис Крейцбергс, руководитель отдела статистической обработки данных Дирекции безопасности дорожного движения, говорит, что этот год начался оптимистично — до 8 июня число погибших на дорогах было на рекордно низком уровне. Но летом ситуация резко изменилась.

"В течение почти двух недель в среднем было по одному погибшему в день, что соответствует показателям 2008, 2007 годов. Потом был небольшой перерыв, но в июле снова начались аварии", — говорит Крейцбергс.

Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях продолжает расти последние три года. Правда, их в несколько раз меньше, чем в 2004, 2005 годах, когда в авариях погибало около 500 человек в год.

Согласно первоначальному плану, уже год назад в 16 местах по всей Латвии должны были начать работу фоторадары средней скорости. Однако выяснилось, что необходимы особые правила Кабинета министров, которые месяцами обсуждались в коридорах правительства. Сейчас они приняты и Latvijas Valsts Ceļi (LVC) уже начало процедуру закупки аппаратуры.

"На данный момент ведутся переговоры с претендентами и обмен документами. Мы надеемся, что в ближайшее время закупка будет завершена, и мы сможем планировать, что первые участки будут оснащены радарами средней скорости до конца этого года: в ноябре, декабре. До конца апреля следующего года будут оборудованы все 16 приоритетных участков", — сообщила представительница LVC Анна Кононова.