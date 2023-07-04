Безопасность на саммите НАТО в Вильнюсе будут обеспечивать полицейские из Латвии

На следующей неделе 11 и 12 июля в литовском Вильнюсе состоится саммит НАТО, в ходе которого безопасность будут обеспечивать и сотрудники латвийской полиции. Об этом на пресс-конференции в правительстве Литвы сообщил представитель Департамента полиции Миндаугас Акелайтис, пишет Rus.Delfi.lt.

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Акелайтис сказал, что полиция будет работать в четырех направлениях.

"Два из них будут малозаметны: это работа антитеррористического отряда "Арас" и Литовского бюро криминальной полиции. Два других — это сопровождение делегаций и поддержание общественного порядка и безопасности движения около мест проведения мероприятий и во всем Вильнюсе", — заявил он.

В поддержании общественного порядка во время саммита НАТО будут участвовать 1000-1500 полицейских, в том числе из Латвии.

"Полицейские съедутся со всей Литвы. Кроме того, хочу информировать, что будут работать коллеги из Латвии и , они будут выполнять определенные задачи по поддержанию общественного порядка. Жители не должны удивляться, если полицейский не будет говорить по-литовски и будут не в литовской униформе. С ними всегда будет хотя бы один местный страж порядка", — подчеркнул Акелайтис.

Помимо полиции в обеспечении безопасности мероприятия будут участвовать 3000 литовских военных. Представитель литовской армии, полковник-лейтенант Лютаурас Багочюнас сообщил, что в Вильнюс приедет около 1000 военных НАТО, которые помогут в обеспечении безопасности, и будут сотрудничать с армией Литвы и другими службами.