Безработных ждут на очные консультации

С 1 июля Государственная служба занятости во всех своих филиалах планирует возобновить очные консультации зарегистрированных клиентов, также будут проводиться индивидуальные консультации по поиску работы.

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За три рабочих дня до посещения филиала клиент, зарегистрированный в Государственной службе занятости, получит сообщение с напоминанием о запланированной очной консультации. Информацию о времени очного посещения клиент может узнать, авторизировавшись на NVA CV и на портале вакансий в разделе "PROFILS" или позвонив на информационный телефон Государственной службы занятости 80200206.

Очно в филиалах будут обслуживать только зарегистрированных клиентов по предварительной записи при соблюдении мероприятий эпидемиологической безопасности! Клиенту нужно явиться в филиал Государственной службы занятости в точно указанное время, зайти в помещение обслуживания клинтов можно только после приглашения. Находясь внутри помещений Государственной службы занятости, нужно быть в маске, соблюдать двухметровую дистанцию, желательно взять с собой личную авторучку.

Заявления на получение статуса безработного и ищущего работу по-прежнему принимаются только удаленно. Удаленно проводятся и карьерные консультации.