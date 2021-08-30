Bezvests.lv запускает электронного ассистента для пожилых людей

В Риге начала работать система поддержки для пожилых людей Senior SOS, разработанная организацией Bezvests.lv. Этот электронный ассистент — комплекс из группы датчиков на движение/дым/газ, кнопки тревоги в виде браслета и радиокнопок в туалете и ванной, громкой связи и электронного замка в квартире/доме, который позволяет удаленно открыть двери для "скорой" или спасателей — так можно сэкономить драгоценное время.

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По словам основателя и руководителя Bezvests.lv (организации добровольцев, которые ищут пропавших без вести людей) Александра Фаминского, в доме устанавливается система громкой связи и многочисленные датчики — на движение, на дым и на газ и система громкой связи. При этом датчики на движение программируются так, что если в течение определенного времени внутри жилья не было никакого движения, система сообщит об этом диспетчеру и он свяжется с клиентом по громкой связи.

"Также предусмотрена кнопка тревоги в виде браслета, электронный замок с дистанционным управлением для того, что бы "скорая" или близкие могли попасть внутрь. Каждый клиент при оформлении услуги укажет свои пожелания, это система с индивидуальным подходом", — говорит Фаминский.

"За годы поиска пропавших людей я уверен, что своевременное реагирование в большинстве случаев могло предотвратить пропажу человека и серьезные последствия для его здоровья. Для того, чтобы помощь пришла как можно быстрее, мы и разработали эту систему", — резюмировал глава Bezvests.lv.

В Латвии по данным на 2020 год жил 446 051 пенсионер. По статистике 30% из них падают по крайней мере один раз в году. После падения более 50% пожилых людей не могут самостоятельно подняться, а более 80% из них не в состоянии даже набрать телефонный номер. Более 7% падений заканчиваются переломами, около 10% падений — к серьезным травмами головы и внутренних органов.

На протяжении более полугода система Senior SOS успешно работает в некоторых самоуправлениях Латвии.