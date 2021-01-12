Библиотеки возобновляют выдачу книг

Сегодня для посетителей откроются библиотеки, возобновив выдачу книг, однако читальные залы библиотек будут по-прежнему закрыты, предусматривает решение правительства от 7 января.

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Как ранее сообщила начальник отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале, продолжают работать экспозиции музеев под открытым небом при обеспечении одностороннего движения людей и дистанции не менее двух метров.

На таких же условиях могут работать и природные тропы. Остальные культурные учреждения и услуги доступны только удаленно.

Как сообщалось, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии с 9 ноября по 7 февраля объявлено чрезвычайное положение и установлен ряд ограничений.