Страны НАТО разработали план на случай войны с Россией. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает немецкое издание Bild.

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Как пишут журналисты, секретный оборонный план НАТО по реагированию на вероятное нападение России имеет 4400 страниц. В нем подробно прописано, что должны сделать страны Альянса в ответ на угрозу со стороны РФ.

В частности Германия должна сыграть роль ключевого логистического центра.

"Всего 300 000 военнослужащих Альянса будут находиться в состоянии повышенной готовности, в том числе 35 тыс. солдат Бундесвера. Планируется разместить больше солдат на востоке. Германия отвечает за Литву, Канада — за Латвию, Великобритания — за Эстонию, а США — за Польшу", — пишет издание.

Обсуждается вопрос о создании второго сухопутного командования НАТО. В качестве места размещения рассматривается германский Висбаден.

"НАТО хочет лучше защитить свои подводные коммуникации от диверсий создавая новые наблюдательные центры", — указывает в статье.

Также НАТО займется расширением подразделений с тяжелым вооружением, способных выдержать упорные бои, усилит системы ПВО, увеличит запасы дальнобойной артиллерии и ракет.

