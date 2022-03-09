Билеты на рижский общественный транспорт можно будет купить в приложении Narvesen
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Кодовые билеты на поездки в общественном транспорте Риги можно будет купить и в приложении Narvesen LV, сообщает LETA.

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В приложении билеты можно будет покупать по одному, стоимость одной поездки — 1,15 евро.

"Билеты на общественный транспорт — одна из самых популярных покупках в киосках Narvesen, поэтому появление возможности купить их в приложении было закономерным", — заявил председатель правления Narvesen Baltija Даце Довидена.

Торговлю билетами приложение будет осуществлять в сотрудничестве с Mobilly.

Электронные билеты Rīgas satiksme появились 21 октября. Их можно купить в приложениях Rīgas satiksmes и Mobilly.

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