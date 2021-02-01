BioNTech и Pfizer обещают доставить в ЕС 75 миллионов дополнительных доз вакцины
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В понедельник предприятия BioNTech и Pfizer пообещали увеличить поставки вакцины от Covid-19 в Евросоюз, сообщает LETA.

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Поставки будут увеличены с 15 февраля. Предприятия обещают доставить в первой четверти года все обещанные вакцины и еще 75 миллионов дополнительных во второй четверти.

Сообщения об этом появились перед конференцией, которую канцлер Германии Ангела Меркель решила провести с производителями вакцин. ЕС, скорость вакцинации в котором серьезно отстает от Израиля, Великобритании и США, пытается добиться, чтобы производители соблюдали условия договора о сроках поставок.

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