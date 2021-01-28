BioNTech/Pfizer: Вакцина Comirnaty эффективна против новых штаммов Covid-19

Компании Pfizer и BioNTech, разработавшие вакцину против Covid-19 "Comirnaty", заявили, что их вакцина эффективна также против британского и южноафриканского штаммов нового коронавируса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно заявлению компаний, небольшие различия, наблюдаемые в тестах при сравнении оригинального вируса с новыми штаммами, вряд ли "приведут к значительному снижению эффективности вакцины".

Хотя результаты и показывают, что нет необходимости в новой вакцине против новых штаммов, Pfizer и BioNTech заявили, что отреагируют, если появятся доказательства того, что вакцина не действует на новые штаммы.

Компании будут продолжать отслеживать эффективность своей вакцины, в том числе при столкновении с новыми штаммами вируса.

Как сообщила Всемирная организация здравоохранения в среду, новый штамм Covid-19, первоначально обнаруженный в Великобритании, сейчас зафиксирован уже как минимум в 70 странах, что на 10 больше, чем неделю назад. В свою очередь южноафриканский штамм обнаружен в 31 стране, что на восемь больше, чем неделю назад. Оба штамма вируса являются более заразными, чем первоначальный.