BioNTech/Pfizer: Вакцина Comirnaty эффективна против новых штаммов Covid-19
Foto: Imago/Scanpix/LETA

Компании Pfizer и BioNTech, разработавшие вакцину против Covid-19 "Comirnaty", заявили, что их вакцина эффективна также против британского и южноафриканского штаммов нового коронавируса.

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Согласно заявлению компаний, небольшие различия, наблюдаемые в тестах при сравнении оригинального вируса с новыми штаммами, вряд ли "приведут к значительному снижению эффективности вакцины".

Хотя результаты и показывают, что нет необходимости в новой вакцине против новых штаммов, Pfizer и BioNTech заявили, что отреагируют, если появятся доказательства того, что вакцина не действует на новые штаммы.

Компании будут продолжать отслеживать эффективность своей вакцины, в том числе при столкновении с новыми штаммами вируса.

Как сообщила Всемирная организация здравоохранения в среду, новый штамм Covid-19, первоначально обнаруженный в Великобритании, сейчас зафиксирован уже как минимум в 70 странах, что на 10 больше, чем неделю назад. В свою очередь южноафриканский штамм обнаружен в 31 стране, что на восемь больше, чем неделю назад. Оба штамма вируса являются более заразными, чем первоначальный.

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LETA

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LETA

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