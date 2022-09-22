Биржу труда для жителей Украины посетили примерно 300 человек

Девятую биржу труда для жителей Украины, которая прошла в Рижском центре поддержки украинских беженцев, посетили примерно 300 человек.
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Как сообщили в управлении коммуникации Рижской думы, примерно 100 человек продолжат переговоры с потенциальными работодателями.
В бирже труда приняли участие 12 компаний, которые в совокупности предложили более 300 вакансий в различных отраслях.
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