Биржу труда для жителей Украины посетили примерно 300 человек
Foto: LETA

Девятую биржу труда для жителей Украины, которая прошла в Рижском центре поддержки украинских беженцев, посетили примерно 300 человек.

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Как сообщили в управлении коммуникации Рижской думы, примерно 100 человек продолжат переговоры с потенциальными работодателями.

В бирже труда приняли участие 12 компаний, которые в совокупности предложили более 300 вакансий в различных отраслях.

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