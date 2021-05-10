Битва за местную власть: на 41 самоуправление претендует 324 списка кандидатов

На этой неделе, 6 апреля, закончился срок подачи кандидатских списков на муниципальные выборы, которые состоятся в Латвии 5 июня. На депутатские мандаты в 41 самоуправлении претендуют 5599 кандидатов, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Отметим, что впервые списки могли подавать лишь политические партии и их объединения.

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Портал Delfi, проанализировав доступную на сайте ЦИК информацию, убедился в том, что как входящие в правящую коалицию, так и оппозиционные партии планируют активно участвовать в переделе власти на уровне самоуправлений.

Национальное объединение. Представлено на этих выборах шире всех: оно стартует в 36 самоуправлениях (в восьми — в общем списке с другими политическими силами).

Новая консервативная партия. Заняла вторую строчку рейтинга наиболее представленных на выборах политических сил — в ЦИК подано 35 кандидатских списков. В четырех самоуправлениях НКП стартует в союзе с другими партиями.

"Новое Единство". Его представители зарегистрировались на выборы в 31 самоуправлении. В пяти случаях входящие в "Новое Единство" организации решили страртовать и отдельно — "Кулдигскому краю" в Кулдигском крае, "Валмиере и Видземе" в Валмиерском крае, Екабпилсская региональная партия в Екабпилсском крае, "Тукумсу — городу и краю" в Тукумском крае.

Из непредставленных в Сейме партий наиболее активно себя проявило Латвийское объединение регионов (ЛОР). Списки от имени этого союза поданы в 31 самоуправлении, в 11 муниципалитетах ЛОР выбрало вариант сотрудничества с другими региональными партнерами.

"Согласие" будет представлено на выборах в 27 самоуправлениях, причем во всех случаях будет стартовать без сотрудничества с другими партиями.

"Развитию Латвии". Поданы кандидатские списки в 27 самоуправлениях, восемь из них являются продуктом сотрудничества, в том числе два — с партией "Рост". Однако ни в одном списке не фигурирует "Движение За!", прошедшее в Сейм 13-го созыва от лица "Развитию Латвии".

Крестьянский союз Латвии фигурирует в списках в 21 самоуправлении, в четырех — при участии других партнеров. Латвийская Зеленая партия вместе или с партнерами подала 21 кандидатский список (4 списка — совместные).

Несмотря на внутренние разногласия и неоднократную смену руководства, партия KPV LV подала на июньские муниципальные выборы 20 кандидатских списков. Как и "Согласие", во всех случаях партия выступит на выборах сольно.

Союз "зеленых" и крестьян, объединивший под одной крышей четыре партии (Крестьянский союз Латвии, Латвийская Зеленая партия, Лиепайская партия и "Латвии и Вентспилсу") подал списки в 17 самоуправлений. Один список — совместный с ЛОР.

"Движение За!" будет бороться за депутатские места в 12 самоуправлениях. Половина списков — совместные с другими партиями.

Русский союз Латвии подал 11 кандидатских списков, во всех самоуправлениях будет стартовать отдельно от других партий.

У партии "Прогрессивные" — 10 списков в самоуправлениях, включая два совместных с другими партиями.

Восемь списков — у Латгальской партии, семь — у "Союз жители" и Видземской партии, шесть — у Латвийской Социал-демократической рабочей партии, пять — у "Нового Согласия", четыре — у "Альтернативные".

В трех самоуправлениях стартуют партии "Стабильности" и "Едины для Латвии", в двух — партии "Рост", "Национальный союз "Справедливость"" и Даугавпилсская краевая партия.

По одному списку на выборах представят партии "Тебе, Юрмала", "Юрмала — наш дом", "Сотрудничество", "Ропажская команда", Кримулдская краевая партия, Партия возрождения Латвии, "Наша партия", Христианско-демократический союз, Латвийская Социалистическая партия, "Развитию Талсинского края", "Мы — для Талси и края".

Среди кандидатов в местные органы власти 61,4% мужчин и 38,6% женщин. Самому младшему кандидату 18 лет, самому старшему — 91 год. Средний возраст кандидатов составляет 46,1 года, 68,8% кандидатов имеют высшее образование.

В ходе выборов в 35 новых краях и шести городах государственного значения будут избраны 683 депутата. Таким образом, на одно депутатское место на выборах будут претендовать восемь человек. В Риге выборы не состоятся, так как столичная дума была избрана в ходе досрочных выборов в прошлом году.