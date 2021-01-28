Благодаря мандату депутата Сейма Петравича получила до 17 000 евро в качестве компенсации расходов

Сложив мандат депутата Сейма, министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) больше не сможет претендовать на компенсацию расходов на жилье и транспорт. Начиная с 2018 года она, благодаря компенсациям, получила 17 000 евро, сообщает LETA.

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В ситуациях, когда министр решает сохранить мандат депутата Сейма, он может получать только одну зарплату, но зато имеет право получать компенсации расходов на транспорт и жилье, объясняет агентство.

Компенсации зависят от того, как далеко от Риги живет депутат. Петравича была избрана в Сейм от Курземской избирательской области, её место проживания - Салдусский край в 120 км от Риги. Согласно правилам Сейма, если депутат живет на расстоянии от 100 до 129 км от Риги, то он может получать компенсацию расходов на транспорт и проживание в соответствии с фактическими расходами, однако эта сумма не должна превышать размер средней зарплаты сотрудников госучреждений умноженной на коэффициент 0,79.

Депутат Новой консервативной партии Кришьянис Фелдманис подсчитал, что Петравича благодаря этим компенсациям с ноября 2018 года получила 16 697,77 евро. Из них большая часть - 14 445 ушли на компенсацию аренды.

Как уже сообщалось, Петравича сегодня, 28 января, решила сложить мандат депутата Сейма. Петравича была единственным министром действующего правительства, который два года совмещал должности министра и депутата, что разрешено по закону. В последнее время выросло давление на министра, поскольку политики и представители общественности высказывали недовольство работой Петравичи из-за активного распространения Covid-19 в центрах социального ухода и слишком медленного введения мер безопасности.