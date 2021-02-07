Благодаря вакцинации в Восточной больнице существенно снизилась заболеваемость персонала Covid-19
Foto: LETA

Благодаря вакцинации в Рижской Восточной клинической университетской больнице существенно снизилась заболеваемость персонала Covid-19, сообщили в медучреждении.

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Работники больницы регулярно проходят скрининги для отслеживания заболеваемости Covid-19. Согласно результатам этого мониторинга, после начала вакцинации против Covid-19 отмечено сокращение заболеваемости среди работников больницы. Восточная больница заявляет, что показатели заболеваемости персонала сейчас показывают четкую тенденцию к снижению.

На сегодняшний день Covid-19 в медучреждении болеют 136 работников, большую часть которых — 67,6%- составляет персонал по уходу за больными и помощники медсестер. Больница отмечает, что именно персонал по уходу за пациентами проявляет меньшее желание вакцинироваться.

В результате скринингов заражение Covid-19 выявлено и у 14 врачей, однако часть из них уже вакцинированы против Covid-19, поэтому у них заболевание протекает бессимптомно.

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