Благотворительный фонд Авена прекратил поддержку проектов в Латвии

Благотворительный фонд "Paaudze" ("Поколение") больше не сможет поддерживать начатые в Латвии проекты, сообщил находящийся под санкциями ЕС основатель фонда, российский миллиардер Петр Авен в Facebook.

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Авен напомнил, что 28 февраля он и его деловой партнер Михаил Фридман включены в санкционный список ЕС. Учитывая происходящее, он не сможет финансировать начатые проекты, по крайней мере, до тех пор, пока ситуация не изменится.

Он заявил, что за 14 лет работы благотворительного фонда "Paaudze" в Латвии была оказана значительная поддержка Детской клинической университетской больнице и Мадонской больнице, что дало им возможность приобрести оборудование, а фестиваль "Рига-Юрмала" был основан вместе с партнерами, чтобы укрепить место Латвии в мировой культуре.

Также фонд восстановил церковь в Яунпиебалге, выплачивал стипендии, недавно началась работа по созданию музея латышского и русского искусства.

"Я буду оспаривать наложенные на меня санкции и высказанные оскорбления, — заявил бизнесмен. — Но самое главное, на что я искренне надеюсь — это быстрое решение по окончанию войны на Украине. Я смотрю в будущее с надеждой и верю, что завтра наступит новая, более позитивная повестка дня и наши проекты смогут продолжиться", — заявил российский миллиардер.

Как сообщалось, депутат партии "Консервативные" (ранее Новая консервативная партия) Юрис Юрашс обратился к генеральному прокурору Юрису Стукансу с просьбой расследовать предоставление латвийского гражданства Авену и рассмотреть, если ли достаточные основания для лишения его гражданства.

Минюст также ищет решения, чтобы лишить гражданства Латвии Авена. "Альфа-банк", совладельцем которого он является, входит в санкционный список США.

В 2020 году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией допрашивало Авена по подозрению во взятке бывшему начальнику Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), но факт взятки не доказан.