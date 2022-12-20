Благотворительный марафон Dod pieci: на помощь украинским детям пожертвовано более 335 тысяч евро

В рамках благотворительного марафона Dod pieci! до 18 часов вторника было пожертвовано 335 689 евро, сообщила агентству LETA представительница Латвийского радио Лиене Палена.

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Все средства, полученные в ходе благотворительного марафона, будут направлены на основные нужды украинских детей — образование, медицинские услуги и социальную поддержку. Палена сообщила, что до сих пор партнер Dod pieci! по проведению марафона, организация Ziedot.lv получила уже 309 заявок на помощь.

Во время акции ежедневно стеклянную студию Dod pieci! на Домской площади посещают разные гости, в том числе семьи из Украины, которые делятся своим опытом о том, каково это бежать от войны, стать беженцами и начать жизнь в другой стране. Также слово дают и самим жертвователям, в студию приходят и известные в обществе люди, популярные музыканты и эксперты. Они делятся своим опытом о нуждах украинских беженцах и необходимой помощи.

Координатор рождественского экспресса общества Tavi draugi Беате Бевалде рассказала об идее подготовить подарки для детей в Украине, которые находятся в детских домах. "До 23 декабря у каждого есть возможность подготовить для них подарки, а пожелания детей очень просты и соответствуют ситуации, в которой они находятся. Кто-то хочет собственную кровать, большинство детей хотят налобные фонарики на Рождество", — отметила Бевалде.

Руководитель Рижского центра поддержки жителей Украины Петерис Грубе подчеркнул, что в настоящее время наблюдается значительный рост числа украинских беженцев — если до сих пор центр посещали около 600 человек в день, то вчера их число увеличилось до 1000 человек. В свою очередь, вице-мэр Риги Линда Озола заявила, что очень важно помнить, что самое главное для детей с травмирующим опытом — помочь им интегрироваться в нормальное общество мирного времени. "Без поддержки ребенку практически невозможно самостоятельно залечить травмы. Здесь руки слишком короткие как у государства, так и у общества, поэтому плечо поддержки общества очень важно", — отметила Озола.

Пожертвования от пяти евро в обмен на любимую песню можно сделать на сайте dodpieci.lv. До 22 декабря в стеклянной студии марафона также можно сделать наличные и безналичные пожертвования. Кроме того, пожертвования принимаются на автозаправочных станциях Circle K по всей Латвии.

В настоящее время в Латвии проживает более 35 000 украинских беженцев. По оценкам Министерства внутренних дел, около 31% из них составляют дети.