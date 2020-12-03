Ближе к Рождеству государство может начать оплачивать самоизоляцию в гостиницах

Размещение больных Covid-19 и контактных лиц в гостиницах может начаться ближе к Рождеству, сообщил агентству LETA министр экономики Янис Витенбергс (KPV LV). На это могут потребоваться 742 000 евро.

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Витенбергс сообщил, что рабочая группа при министерстве финансов дала “зеленый свет” для разработки механизма поддержки и Министерство экономики конкретные предложения может подать 15 декабря. Министр выразил надежду, что размещение больных и контактных лиц может начаться ближе к Рождеству.

По подсчетам ведомства гостиницы могут принять 1150 человек, которые будут в них проживать 15 дней. Государство готово покрыть проживание в гостинице, на одного человека выделив 43 евро, то есть, 645 евро за двухнедельную самоизоляцию. Цена одной ночи установлена, опираясь на средние цены в гостиницах.

Дополнительные услуги клиент должен будет оплатить сам, указал Витенбергс. Питание является дополнительной услугой, Delfi сообщила советница министра Винета Вилестере-Лаце.

По словам министра, 30 гостиниц заявили о готовности принимать больных Covid-19 и контактных лиц. В основном это рижские гостиницы, но ведомство рассчитывает, что программой поддержки воспользуются и региональные гостиницы.

Поддержка будет доступна в форме ваучеров для физических лиц. Человек сможет сам выбрать, в какой гостинице из списка он хочет самоизолироваться. Витенбергс уверен, что этот механизм поможет не только системе здравоохранения, но и отрасли туризма.