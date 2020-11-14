Близкие самой молодой пациентки, умершей от Covid-19, обратятся с жалобой в Инспекцию здравоохранения

Семья Лиепу из Талси сильно пострадала из-за Covid-19 - болезнь унесла жизнь отца и дочери. По словам соседки по палате, Лиене Лиепа (34) не получала должного ухода. Семья умершей планирует обратиться с жалобой в Инспекцию здравоохранения, передает LTV.

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Соседка по палате в Северокурземской больнице Диана Штейнберга рассказала журналистам, что Лиене было очень плохо, ей было трудно дышать и не было сил. Женщина не могла ходить и позаботиться о себе, соседка помогала ей с едой и посещением туалета. Еду и напитки оставляли снаружи, часто они уже были холодными, хотя женщина очень хотела теплый чай.

Один раз Лиене принесли сальбутамол, чтобы облегчить дыхание, после чего она потеряла сознание, рассказывает Диана. В тот момент в палате они были вдвоем, медсестер можно было вызвать только по телефону. Когда пришла медсестра, женщины не смогли её поднять и положить обратно в кровать. Другой эпизод был связан с тем, что у Лиене пошла кровь из носа и кровотечение не останавливалось. Диана дозвонилась до медсестер, которые сказали ей приложить что-то холодное к носу, помощь пришлось ждать. Женщина считает, что больница не была готова к тяжелым пациентам.

После того как Лиене перевезли в Ригу, она умерла. В той же Северокурземской больнице умер её отец. У родственников много вопросов. Брат Лиене Калвис Лиепа хочет понять, почему его отца не перевезли в Ригу и мог ли спасти жизнь более своевременный перевод сестры в Ригу. Он планирует обратиться в Инспекцию здравоохранения.

Юрист Солвита Олсена говорит, что в данном случае речь идет не только о ненадлежащем уходе, но и о неоказании помощи.

“Холодный чай - это бесчеловечно! Надо проверить, не было ли халатности в лечении. То, о чем рассказала соседка по палате, требует оценки, получала ли пациентка достаточно количество жидкости и соответствующий уход. Однако больницы тоже являются заложниками, потому что в Латвии не переведены новейшие рекомендации по лечению Covid-19”, - сказала юрист.

Главврач Северокурземской больницы Эдийс Илзиньш говорит, что врач заходит в палату раз в день. В случае с Лиене врачи больницы консультировались с рижскими коллегами. “Мы лечим не болезнь, а симптомы. Следуем рекомендациям, разработанным Восточной больницей и больницей им. Страдиня”, - сказал Илзиньш. Он указал, что лекарств от Covid-19 нет, а ухудшение состояния может произойти очень быстро. В случае с Лиене, никаких нарушений больница не обнаружила.