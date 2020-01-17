Блок депутатов "Риге!": ЧСР против нас, потому что мы начали угрожать их схемам и интересам

Разногласия с партнерами по коалиции — партией "Честь служить Риге" (ЧСР) — начались из-за того, что блок депутатов "Риге!" стал бороться с выгодными для ЧСР схемами на предприятиях столичного самоуправления, считают представители блока.

Руководитель блока Оскар Путниньш сегодня завил журналистам, что после произошедшего на этой неделе смещения с должностей вице-мэров Риги Анны Владовой ("Согласие") и Друвиса Клейнса (блок "Риге!") блок обязан предоставить обществу информацию о том, что происходит в Рижской думе.

"В течение десяти лет были скандалы о нановодах, консультантах и различных схемах, и партии коалиции никогда не восставали друг против друга, а против нас партнеры уже через несколько недель обратились в Генеральную прокуратуру. Возможно, мэр Олег Буров (ЧСР) думал, что мы как самые молодые и неопытные ничего не будем делать и не поставим под угрозу их интересы, но, видя, что мы все-таки работаем, решил нас остановить ", — сказал Путниньш.

Он заявил, что отстраненные Клейнсом во время его работы на должности вице-мэра члены совета "Ригас сатиксме" были политическими ставленниками, и в результате их бездействия предприятие потеряло примерно полмиллиона евро, потому что не было своевременно пересмотрено сотрудничество с ООО "Ригас микроаутобусу сатиксме". "Клейнс это сделал за несколько недель и лишил истинных выгодоприобретателей почти двух миллионов евро в год", — сказал Путниньш.

Он также сообщил, что, согласно расчетам блока "Риге!", основанным на аудите "Deloitte Latvia", за последние четыре года сотрудничество с ООО "Ригас карте" позволило "вывести через схемы" около 50 млн евро.

Как объяснил уже бывший вице-мэр Клейнс, все соглашения о сотрудничестве с "Ригас микроаутобусу сатиксме" и "Ригас карте" основаны на "правильных документах", однако заключенные договоры являются очевидно невыгодными, и муниципалитет переплачивает за услуги в три-четыре раза.

Как сообщалось, вчера заместители председателя Рижской думы Анна Владова ("Согласие") и Друвис Клейнс (блок "Риге!") на внеочередном заседании думы лишилась своих должностей. За их отставку проголосовали как депутаты оппозиции, так и некоторые депутаты ЧСР.

На прошлой неделе политики "Согласия" и блока "Риге!" заявили, что, хотя и не собираются покидать коалицию, они намерены добиваться смещения мэра Риги Олега Бурова.