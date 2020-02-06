Блок "Риге" призывает уволить исполнительного директора Риги Радзевича

Депутаты блога "Риге" обратились к председателю Рижской думы Олегу Бурову ("Честь служить Риге") с предложением на вечернем заседании в четверг, 6 февраля, рассмотреть вопрос об отстранении от должности исполнительного директора Риги Юриса Радзевича ("Честь служить Риге"). Об этом агентству LETA сообщил глава блока Оскар Путниньш.

С 1 января, в соответствии с изменениями в законодательстве, Радзевич стал держателем части капитала всех муниципальных предприятий. Блок "Риге" считает, что, поскольку Радзевич входит в правление партии "Честь служить Риге", он не должен занимать эту должность — держатели капитала должны быть отделены от политической власти и на уровне государства, и на уровне самоуправлений.

Если заседание думы произойдет, депутаты будут голосовать, включать ли этот вопрос в порядок заседания. Вечером в 17:00 должно состояться заседание Рижской думы, где будет решаться вопрос о доверии мэру Олегу Бурову.

Как сообщалось утром 6 февраля, Рижская дума третий раз подряд не смогла обеспечить кворум на внеочередном заседании. Таким образом, депутаты создали правовое основание распустить думу.