Bloomberg: Продажа российских вооружений в Индию остановлена

Российские военные поставки в Индию приостановлены примерно год назад из-за невозможности двух стран найти механизм оплаты, который не нарушал бы санкции США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на индийских чиновников.

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Речь идет об индийских платежах за уже поставленное оружие на сумму более 2 млрд долларов и о российском кредите в 10 миллиардов долларов, которые должны пойти на закупку Индией запчастей, а также двух батарей системы противоракетной обороны С-400, которые еще не поставлены.

Индия не может оплатить счет в долларах США из-за опасений вторичных санкций, а также не хочет завершать сделку в российских рублях из-за опасений, что не сможет приобрести их в достаточном количестве на открытом рынке по справедливому курсу, указали источники.

Россия, в свою очередь, отказывается принимать индийские рупии из-за волатильности обменного курса. Правительство Индии предложило Москве использовать рупии, полученные от продажи оружия, для инвестиций в индийские долговые обязательства и рынки капитала, чтобы избежать накопления индийской валюты, добавили они, но Москву эта идея не устроила.

Одним из возможных решений может стать использование евро и дирхамов - валют, используемых для оплаты индийского импорта российской нефти по сниженным ценам, сказал высокопоставленный представитель индийского правительства. Однако использование этих валют для оплаты оружия может вызвать более пристальное внимание со стороны США в связи с санкциями, чем нефть, а также увеличить расходы из-за неблагоприятного для Индии обменного курса.

Другой обсуждаемый вариант - это механизм, позволяющий России компенсировать закупки индийского импорта за счет продажи оружия, сказал один из чиновников. Но это нелегко, поскольку в прошлом году российский экспорт в Индию значительно превышал импорт оттуда.

Россия является крупнейшим поставщиком оружия для Индии, напоминает Bloomberg. Как отмечает агентство, и Москва, и Нью-Дели не ответили на запросы с просьбой прокомментировать ситуацию.