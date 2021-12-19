Бокс со страховкой и полминуты ходьбы. Как живут герои Stiprini stipros 2019 года

У человечков на рисунках искалеченного мальчика появились нормальные ноги, восьмилетняя девочка понемногу начинает ходить и говорить, мама подростка с аутизмом помогает другим таким же родителям. В 2019 году героями Stiprini stipros были больные дети и их родители. Рассказываем, как у них дела сейчас.

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Государство не может в полной мере предоставить уход тяжелобольным людям. Но это может общество — вместе вполне реально собрать деньги на оплату сиделки и помочь не выгореть родственникам больных людей. Помочь можно здесь.

А в этом материале мы рассказываем, как сейчас живут те люди, о которых мы писали два года назад.

В этом году мы надеемся собрать как минимум 65 тысяч евро, чтобы обеспечить героям наших статей уход на дому и продолжать поддерживать тех людей, о которых мы писали раньше. Если нам удастся собрать больше, чем запланировано, дополнительные средства пойдут на поддержку других семей, которые подали заявку на поддержку проекта Stiprini stipros на Ziedot.lv.

Элиас. Стопы, бокс и глина

Этим летом пятнадцатилетний Элиас стал рисовать человечкам стопы. Красивые и стабильные. Раньше ноги на его рисунках были как столбики или черточки, и человечки казались неустойчивыми. А еще раньше, сразу после операции на ногах, он рисовал одну ногу как большой четырехугольник, а вторую как маленький столбик. "Как он чувствовал себя в гипсе, так и рисовал", — говорит его мама Эвия Василевска.

Фото: из личного архива, рисунок Элиаса

В 2011 году Элиаса, которому было четыре с половиной года, недалеко от дома сбила машина. Ребенок получил тяжелые травмы, атрофию зрительного нерва и частичную атрофию мозжечка. Одна половина тела у него развита лучше, чем другая, и передвигаться он может только опираясь на маму или сестру.

В 2019 году, когда мы писали о них прошлый раз, семья собиралась перебраться из квартиры в Резекне за 30 километров в Каунатскую волость. Там находится построенный в 19-м веке дом Akminīši. Это дом-мастерская, принадлежавшая легендарному горшечнику Эвалду Василевскому, покойному отцу Элиаса. Сейчас они переехали и живут там.

"Сначала Элиас выходил во двор, стоял и двери и никуда не шел. Спрашивал: а куда можно идти? Я ему сказала: всюду можешь идти, все твое — твой дом, твои цветы, твои коты, твои деревья. Куда хочешь, туда идешь, все пространство твое, тебе не нужно бояться", — рассказывает Эвия. Она считает, что сын получил ощущение крепкой почвы под ногами — поэтому у человечков на рисунках стали устойчивые ноги. Он стал рисовать так после того, как с помощью фонда Zedot.lv прошел реабилитационный курс в центре Poga и позанимался с остеопатом.

Жизнь в сельской местности сделала Элиаса более самостоятельным. Он гуляет по двору с помощью специальной рамы с колесиками, у которой есть багажник, куда можно складывать, например, дрова. Сам погрузить дрова на тележку он не может, но может дотолкать такой воз с дровами до дома. Эвия старается поручить сыну какую-то работу по хозяйству — это помогает ему чувствовать себя полезным.

Foto: No personīgā arhīva

Эвия Василевска — преподаватель истории искусства и культуры в Латгальском филиале Латвийской художественной академии, она читает лекции по истории искусства Латвии и западных стран в Даугавпилсском университете, но главное ее увлечение — это работа с глиной.

В 2019 году она выпустила книгу об отце Элиаса "Эвалд Василевскис (1953–2018)". Весной прошлого года она возродила введенную Эвалдом традицию — пленэры горшечников. В августе он на 10 дней собирал у себя профессиональных горшечников и их учеников, и они работали с глиной. Эвия поняла, что у нее нет времени, чтобы наполнить своими изделиями огромную печь для обжига, и решила раз в месяц летом собирать у себя других мастеров, чтобы обжигать посуду всем вместе. Так что люди приезжают, живут в палатках и работают — хозяйка разрешает пользоваться и своей глиной. А Элиас в это время завязывает новые знакомства и делает глиняные колбаски, которые потом обжигаются вместе с посудой.

Foto: No personīgā arhīva

Но главную радость мальчику, который дорос уже до 170 сантиметров, доставили друзья семьи. Они протянули во дворе между деревьев альпинистские тросы, и с помощью специального пояса Элиас может сам ходить по двору. Даже если он упадет, веревки его удержат, и он может продолжать идти. Благодаря этому приспособлению Элиас не только тренируется удерживать равновесие при ходьбе, но и немного занимается боксом.

Два раза в неделю он ходит на занятия в Каунатскую основную школу, где учителя с ним работают индивидуально. Эвия тоже учится — в этом году она прослушала теорию в автошколе и собирается сдавать на права.

В 2019 году проект Stiprini stipros собирал деньги на ремонт в Akminīši — дом семья своими силами приспособила под нужды больного ребенка, но нужно было отремонтировать крышу. К сожалению, возникли проблемы с поиском исполнителей, работы все еще не начались, и собранные средства все еще находятся на счету Ziedot.lv.

8 марта 2011 года машина сбила Элиаса в нескольких метрах от дома Akminīši. Недавно на этом месте семья посадила сумах (уксусное дерево).

Гундега. Чуда не случилось

Гундега Ротберга умерла спустя десять дней после своего 18-го дня рождения — примерно через четыре месяца после того, как мы писали о ней в рамках проекта Stiprini stipros. Она была первым ребенком в Латвии с диагностированным синдромом Миллера-Дикера. Это серьезный дефект головного мозга, и дети с таким заболеванием живут всего несколько лет.

Семья Гундеги делала все, чтобы развивать и укреплять девочку. Ее мама Ингуна каждый день делала с дочкой специальные упражнения для стимуляции нервной системы, разработанные американскими специалистами.

До пяти лет девочка развивалась хорошо, насколько это возможно при ее диагнозе — сидела, сама ела и пила, могла недолго удержать равновесие и позвать родителей словами mama и teta, могла общаться с помощью компьютера и алфавитных карточек. Прогресс хоть и медленный, но был. А в пять лет после периода тяжелых припадков пошел регресс, и Гундега стала лежачей.

В 2019 семья уже готовилась в неизбежному, и деньги собирались на паллиативный уход для Гундеги. Ингуна тогда уже два года не могла выйти из дома, если было не с кем оставить дочь — у нее в любой момент могли начаться судороги, и она могла подавиться. А по ночам нужно было давать ей обезболивающее, соблюдая определенный интервал.