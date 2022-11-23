Более 10 000 рижан подали заявки на поддержку в отопительный сезон

Более 10 000 рижан подали заявки на получение компенсации за расходы на отопление, сообщили в Рижской думе.

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В октябре столичное самоуправление начало принимать заявки на частичное покрытие расходов от семей, которые используют для отопления дрова, древесные гранулы или брикеты, а в ноябре начался прием заявок также от тех, кто используют для этих целей электричество.

Получены заявки от 10 231 рижанина. Большинство (70%) жителей подали заявки на портале epakalpojumi.lv.

Больше всего (90%) заявок касается использования дров. Для покрытия расходов на гранулы и брикеты подано 8% всех заявок, а на оплату электричества - 2%.

Подавать заявку можно не чаще одного раза в месяц. Решение принимается не позже, чем через 30 дней после получения заявки.

Для семей, которые используют для отопления газ или у которых в доме центральное отопление, государственная поддержка применяется автоматически в полученных счетах. То есть отдельно подавать заявки не требуется.

Подробно о видах поддержке — читайте здесь.

Актуальная информация о порядке предоставления поддержки доступна на портале www.riga.lv в разделе Atbalsts apkures sezonā, а также по бесплатному информационному телефону Рижского самоуправления 80000800 в рабочие дни с 8:00 до 18:00