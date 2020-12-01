Более 100 работников Службы неотложной медицинской помощи в самоизоляции из-за Covid-19

Более 100 работников Службы неотложной медицинской помощи болеют Covid-19 или имеют статус контактного лица, сообщила в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 директор службы Лиене Ципуле.

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Она отметила, что ситуация в службе достигла тревожного уровня, однако это не означает, что кто-то из пациентов будет оставлен без помощи.

Неотложная помощь в настоящее время работает в усиленном режиме, а система здравоохранения стоит на пороге серьезных вызовов. Сейчас обеспечивается госпитализация каждого пациента, нуждающегося в стационарном лечении, но количество мест в больницах ограничено.

"Нужно признать, что в настоящее время мы сталкиваемся с дилеммой, потому что не можем бесконечно перепрофилировать кровати только для пациентов с Covid-19", - сказала Ципуле.

Она вновь призвала общественность сохранять рациональное мышление во время болезни, поскольку не всем пациентам требуется стационарное лечение. Больному нужно связаться со своим семейным врачом и вместе с ним решить, требуется ли госпитализация.