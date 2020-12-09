Более 140 сотрудников RAKUS заболели Covid-19, столько же медиков на самоизоляции

По словам главы правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Иманта Паэглитиса, на сегодняшний день Covid-19 болеют 140 сотрудников медперсонала этого учреждения, еще столько же находятся на самоизоляции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, количество заболевших и соблюдающих самоизоляцию сотрудников больницы увеличивается с каждым днем, однако пока не превышает 5% — 6% от общего количества всех медработников RAKUS.

"Однако это очень существенный ресурс, которого нам сейчас фактически не хватает, чтобы мы могли обеспечить более эффективное лечение пациентов с Covid-19", — указал Паэглитис.

Заполняемость коек больными Covid-19 в стационарах больницы составляет 82%, это самый высокий показатель в Латвии.

В настоящее время в общей сложности в Рижской Восточной клинической университетской больнице есть 300 коек для пациентов с Covid-19, и это число может быть увеличено, но самая большая проблема — нехватка персонала.

На вопрос, как изменится работа больницы, если в сфере здравоохранения будет объявлена ​​чрезвычайная ситуация, Паэглитис ответил, что в этом случае придется отказаться от предоставления плановых услуг.

"Конечно, мы постараемся оценить каждый случай отдельно", — пообещал глава правления RAKUS.

Он добавил также, что пациенты с Covid-19 в настоящее время проходят лечение во всех пяти стационарах RAKUS и что с весны не было ни одного случая, чтобы в этих стационарах регистрировались новые случаи заболевания коронавирусом.