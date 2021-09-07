Более 30 млн евро планируется потратить на руководство и контроль за освоением средств, выделяемых Фондом оздоровления ЕС

В докладе Министерства финансов, представленном правительству, говорится, что на руководство и контроль процесса освоения средств Фонда оздоровления Европейского союза, потребуются 32,302 млн. евро.

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В том числе, само Министерство финансов надеется получить 2,448 млн евро, Бюро по надзору за закупками — 2,84 млн евро, Центральное агентство фианансов и договоров — 14, 57 млн евро, остальные надзорные учреждения — 12, 4 млн евро.

Чтобы обеспечить выполнение плана Фонда оздровления ЕС в соответствии с требованиями Европейской комиссии (ЕК) и, чтобы предотвратить возможные риски неполучения финансирования из Фонда в полном объеме, необходимо направить весь потенциал на внедрение плана Фонда, указал Минфин. Потребность в дополнительных ресурсах зависит от объема проверок, процесса мониторинга и объема проводимых проверок, а также других административных процессов и мер, говорится в информационном отчете Минфина.

Как ранее сообщалось, Европейский союз из Фонда оздоровления и устойчивости ЕС на восстановление после Covid-19 и реализацию различных реформ в общей сложности выделит Латвии 1,8 млрд евро.