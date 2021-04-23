Более 40 депутатов Сейма призывают осудить геноцид армян

Накануне Дня памяти жертв геноцида армян более 40 депутатов подали в Президиум Сейма проект декларации с осуждением геноцида армян. Ее рассмотрят на следующей неделе, сообщает LETA.

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Один из инициаторов — депутат от Новой консервативной партии Юрис Юрашс.

"Я считаю моральной обязанностью каждого гражданина Латвии ясно и недвусмысленно высказать свое мнение, если он видит в мире несправедливость такого масштаба. Если мы позволим забыть эту трагическую страницу истории, не исключено, что подобное повторится", — подчеркнул он.

В декларации сказано, что нет ни малейших сомнений в доказательствах того, что на территории Османской империи в 1915-1923 годах происходил геноцид армян, которые погибали на своей исторической родине, где их предки жили тысячи лет.

В документе говорится, что Сейм осуждает преступления, совершенные в 1923 году против армянского народа — отнятие родной земли, убийства, этнические чистки и уничтожение культурного наследия.

Датой начала геноцида считают 24 апреля 1915 года, когда в Константинополе были арестована известные в обществе армяне. Геноцид армян проводился в несколько стадий: разоружение армянских солдат, избирательная депортация армян из пограничных районов, принятие закона о высылке, массовая депортация и убийства армян. В качестве одного из оправданий уничтожения оттоманских армян использовалось биологическое обоснование. Армяне именовались "опасными микробами", им присваивался более низкий биологический статус, чем мусульманам.

"32 страны эти противоправные действия официально признали первым геноцидом в мире, когда лишились жизни более миллиона жителей армянской национальности", — говорится в декларации.

Уничтожение армян официально признали геноцидом и осудили также Франция, Бельгия, Нидерланды, Швейцария (нижняя палата парламента), Швеция, Россия, Польша, Ливан, Италия, Литва, Греция, Словакия, Аргентина, Венесуэла, Чили, Канада, Ватикан, Боливия, Австрия, Люксембург, Бразилия, Парагвай, Германия, Чехия, Португалия.

Геноцид признают также почти все штаты США и Конгресс США, а недавно о планах его признать заявил президент США Джо Байден.