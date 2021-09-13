Более 70% жителей Латвии считают, что от их голоса в стране ничего не зависит. Это худший показатель в ЕС
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Абсолютное большинство жителей Латвии — 71% — считают, что от их голоса ничего в стране не зависит, свидетельствует новый опрос Eurobarometer. Только 28% респондентов считают, что их голос имеет значение. Это самый низкий показатель в странах ЕС.

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Низкие показатели также у Эстонии (30% опрошенных верят, что от их голоса что-то зависит, 70% — нет), далее следуют Греция (30% и 69% соответственно), затем Литва (30% и 67%).

В среднем в странах ЕС 58% жителей считают, что их голос имеет значение, 40% — что нет, не имеет.

В Латвии опрос проводился с 14 июня по 5 июля, в нем приняли участие 1045 респондентов.

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LETA

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