Более 7000 школьников находятся на дистанционном обучении: их стало больше на полторы тысячи

Необходимость для школьников сдавать тесты на Covid-19 и носить маски в школах, а также прогнозы о том, что очное обучение продлится недолго, увеличили количество учеников, которые ушли из обычных школ и продолжают обучение дистанционно, пишет Latvijas avīze.

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Вопреки прогнозам, пока не сильно увеличилось количество школьников, которые выбрали обучение дома. Данные, собранные Министерством образования и науки, показывают, что в начале прошлого учебного года дистанционно обучалось 5 576 учеников, в концу учебного года — уже 6 302 ученика выбрали эту форму обучения. 7 114 школьников начали новый учебный год на дистанционном обучении (всего в Латвии около 218 700 школьников).

Директор Рижской средней школы дистанционного обучения Эдгар Гринис говорит, что в этом учебном году в школе 100 новых учеников, что на 20 процентов больше, чем в предыдущие годы. Всего в школе зарегистрировано 670 учеников. "Причины, по которым школьники выбирают дистанционное обучение, разные. Но да, есть и такие, кто не хочет учиться очно из-за масок и тестов, — говорит Гринис. — Есть и те, кто недоволен тем, как дистанционное обучение происходило в других школах, они устали все время сидеть на онлайн-уроках, поэтому приходят к нам".

По данным Государственной службы качества образования, в Латвии лицензировано 100 программ удаленного обучения в 39 образовательных учреждениях. В ведомстве указывают, что количество программам существенно выросло в 2019 году и начале 2020 года, поэтому эти тенденции нельзя связывать с пандемией Covid-19. В 2021 году лицензировано восемь новых программам, в свою очередь, многие стали неактивными из-за закончившейся аккредитации, ликвидации учебного заведения или нехватки учеников.

При этом резко растет число учеников, которые выбирают программы удаленного обучения. Например, в 2016-2017 годах обучение по такой модели с 1 по 12 класс получили почти 3300 ребенка. Из них в средней школе учились почти 2700 учеников. В свою очередь, 31 мая этого года программы удаленного обучения осваивали уже 6300 человек, а в средней школе - почти 5000.