Более четверти латвийцев признались в трудностях с оплатой счетов

27% жителей Латвии признают, что в течение последнего года испытывали трудности с оплатой коммунальных счетов. При этом 51% респондентов допускают, что могут столкнуться с такой ситуацией и в течение ближайшего года. Такие данные получены по итогам опроса, проведенного страховым обществом ERGO.

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Чаще всего трудности с оплатой какого-либо из коммунальных счетов возникали у жителей Латгале (35%), а меньше всего они затронули жителей Видземе (24%). Больше всего трудностей оплата счетов вызывала у людей в возрасте 18-29 и 40-49 лет, чаще у женщин (29%), чем у мужчин (25%). Наиболее частыми причинами, почему не оплачивались счета за жилье, респонденты называли нехватку средств для оплаты всех счетов или непредвиденные расходы на другие цели.

Наибольшие трудности с оплатой счетов испытывают либо одинокие люди (50%), либо многодетные семьи с четырьмя детьми (57%).

Также закономерно, что этот вопрос особенно волнует людей с низкими доходами: тех, у кого доход на одного человека в домашнем хозяйстве составляет до 150 евро (88%) и от 151 до 350 евро (78%). Но и более материально обеспеченные жители тоже обеспокоены тем, смогут ли оплатить коммунальные услуги, в том числе каждый пятый человек с доходами на одного человека в домохозяйстве в размере свыше 1500 евро.

Анализ возрастных групп респондентов показывает, что несколько увереннее других в отношении оплаты счетов чувствуют себя люди в возрасте 30-39 лет, а также пожилые люди в возрасте 60-74 лет.

Тем, что в ближайший год не смогут оплатить коммунальные счета, женщины (46%) обеспокоены больше, чем мужчины (36%). Наиболее неуверенно в этом отношении чувствуют себя жители Латгале (58%), а наиболее уверены жители Курземе - 37% жителей этого региона ответили, что уверены в своей способности оплачивать коммунальные счета.