Более половины новых случаев Covid-19 выявлено в Риге

Почти 56% зарегистрированных в четверг случаев Covid-19 выявлены в Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В Риге за минувшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев коронавируса. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в столице на данный момент составляет 319 случаев.

В Елгаве зарегистрировано три новых случая Covid-19, за последние две недели количество случаев заражения коронавирусом в этом городе увеличилось до 21. В свою очередь новые случаи Covid-19 выявлены и в ряде других самоуправлений.

Больше всего положительных случаев Covid-19 за последние две недели выявлено в Риге — 319, в Тукумском крае — 32, Аугшдаугавском крае — 29, Сигулдском крае — 28, Елгаве, Валмиерском крае и Вентспилсе — по 21, в Даугавпилсе — 19, а в Юрмале — 15. В то же время в Салдусском, Валкском и Вараклянском крае за последние 14 дней случаев заражения Covid-19 не зарегистрировано.

Расчеты агентства LETA показывают, что двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 37 случаев.

В 13 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в пяти — превышен на 50%. Самый высокий уровень заболеваемости на 100 000 жителей в Аугшдаугавском, Сигулдском, Тукумском, Вентспилсском, Саласпилсском, Рижском, Краславском, Валмиерском и Олайнском крае.

Как сообщалось ранее, в минувшие сутки в Латвии выявлено 34 новых случая Covid-19, один больной коронавирусом умер.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки увеличился с 36,3 до 37 случаев.

Как отметили в ЦПКЗ, прирост кумулятивного показателя связан с длинными праздничными выходными, когда объемы тестирования были значительно меньше, поэтому снизилось и количество выявленных случаев. Сейчас, когда возобновилась работа и вновь проводятся скрининги, в результате более обширного тестирования наблюдается увеличение числа случаев.

В четверг было сделано 6972 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,5%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 137 831 человека. По расчетам агентства LETA, за последние две недели в стране подтвержден 701 случай заражения Covid-19.

За время пандемии в Латвии умерли 2536 человек с Covid-19.