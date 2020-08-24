Более половины школ Риги решили с 1 сентября проводить обучение очно

Более половины рижских школ в новом учебном году организуют обучение в основном очно, сообщил начальник управления образования департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Ивар Баламовскис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Школам было предложено три модели проведения уроков. Первая — модель А или очная — предусматривает, что если школа может обеспечить соблюдение эпидемиологических требований, то есть дистанции, гигиены, наблюдение за здоровьем учеников, то обучение проходят очно. При этом 20% учебного процесса для учеников 7–12 классов может происходить удаленно.

Модель В — это частично удаленное обучение, для тех школ, которые не могут выполнить требования эпидемиологической безопасности. 1–6 классы учатся очно, а 7–12 — на 40–60% удаленно. В профессиональных учебных учреждениях 60–80% обучения будет происходить очно и 20-40% удаленно.

Модель С — полностью удаленное обучение для всех классов. Она будет использоваться в том случае, если в стране будет плохая эпидемиологическая обстановка либо если именно в этой школе будет выявлен Covid-19.

Из 108 столичных школ 62 выбрали модель "А". 46 школ в настоящее время планируют внедрить модель "B", которая предусматривает организацию большей части обучения дистанционно.

При этом школы все еще разрабатывают планы организации учебного процесса. О том, в какой форме будет проходить обучение в следующем году, родители будут проинформированы до 27 августа, сообщил директор департамента образования, культуры и спорта Марис Крастиньш.

Он подчеркнул, что в этой ситуации невозможно сравнивать одну школу с другой, поскольку школы имеют разные возможности, планировку и преподавательские ресурсы.