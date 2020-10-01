Более половины выявленных случаев Covid-19 зарегистрированы в Риге и в Кулдигском крае

14 из 44 новых случаев Covid-19 за минувшие сутки зарегистрировано в Риге, и еще 14 — в Кулдиге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Это 63,6% всех случаев.

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Также семь новых случаев выявлено в Даугавпилсе, по два — в Юрмале, в Олайнском крае и Талсинском крае. По одному заболевшему — в Краславском крае, Саласпилсском крае и Валмиере.

Большая часть заболевших — 12 человек — люди от 40 до 49 лет. Дальше идут дети младше 9 лет — девять случаев. Шесть заболевших в группе от 50 до 59 лет, по пять — от 30 до 39 и от 60 до 69. Еще три случая зарегистрировано в группе от 20 до 29 лет, по два — с 10 до 19 лет и старше 70 лет.