Более половины зарегистрированных в этом году в Латвии авто "в возрасте" : машинам от 11 до 29 лет

За первые девять месяцев этого года из 40 415 заново зарегистрированных машин 58% или 23 739 авто уже от 11 до 29 лет, свидетельствует информация, обобщенная Автомобильной ассоциацией.

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17% или 6949 машин находятся в возрасте до восьми до десяти лет, 13% или 5155 авто — в возрасте от пяти до семи лет, 10% или 4084 авто — в возрасте до четырех лет. Только 294 зарегистрированных автомобиля старше 30 лет, еще меньше — 194 авто — моложе одного года.

За первые три квартала этого года зарегистрированы 40 415 подержанных легковых автомобиля, что на 21,9% больше, чем в тот же период прошлого года.

В сентябре 2021 года зарегистрированы 5 515 подержанных легковых авто, что на 19,4% больше, чем в сентябре 2020 года.