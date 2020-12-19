Более полутора сотен человек собрались на несанкционированный пикет в Валке

Несмотря на запрет административного районного суда, более полутора сотен человек собрались в пятницу в Валке, чтобы выразить протест против введенных правительством ограничений из-за Covid-19.

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Тем самым подтвердился вывод суда о том, что очень вероятно превышение установленного государством лимита на собрания людей — не более 25 человек.

18 декабря административный районный суд запретил объединению Sabiedriskie Satversmes sargi ("Общественные стражи Конституции") провести пикет в Валке, обосновав свое решение правом других людей на здоровье.

Хотя самоуправление и суд запретили мероприятие, его организаторы разослали в социальных сетях призыв собраться в субботу в Валке. Большинство участников субботнего мероприятия приехали в Валку на машинах из Риги и других мест. Как сообщил заместитель мэра Валки Виестур Зариньш, в город прибыло более сотни автомобилей.

Сотрудники правоохранительных органов пытались разогнать собравшихся, обращаясь к ним по громкоговорителям.

Как и в прошлые выходные во время митингов в Риге, полиция фиксировала происходящее с помощью камер и дронов. Полиция ранее предупреждала, что в случае выявления нарушений нарушители будут идентифицированы и оштрафованы. В Госполиции агентству LЕТА сообщили, что нарушения были выявлены, и будут возбуждены административные дела.

Во время акции организаторы просили людей держаться на расстоянии, чтобы не спровоцировать правоохранительные органы. Протестующие скандировали различные лозунги, слушали выступления с крыши автобуса, пели песни.