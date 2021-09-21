Более трети новых случаев Covid-19 выявлено в Риге. На втором месте - Валмиера

Из 494 случаев заражения Covid-19, выявленных за минувшие сутки, более трети зарегистрировано в Риге, но также большое число случаев зафиксировано в Валмиере и окрестностях Резекне, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В Риге констатировано 174 новых случая за минувшие сутки, а кумулятивный показатель числа заболевших за последние 14 дней составляет 2000 человек. Это самое большое количество инфицированных за две недели в Риге с конца мая.

В Валмиерском крае за минувшие сутки зарегистрировано 35 заболевших, в Резекненском крае — 27, а в самом Резекне выявлен 21 случай. В Даугавпилсе констатировано 20 заболевших, а в Огрском крае — 17. В ряде других самоуправлений зарегистрировано меньшее количество новых заболевших.

Больше всего заболевших за последние две недели выявлено в Риге — 2000 человек. В Валмиерском крае за две недели констатировано 307 случаев, в Екабпилском — 265. В Даугавпилсе выявлено 252 новых случая, в Юрмале за две недели зарегистрировано 188 новых больных коронавирусом. В Резекненском крае за две недели число случаев инфицирования достигло 158, а в Огрском и Ропажском краях — по 154 в каждом.

Согласно подсчетам агентства LETA, на данный момент кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 332,8 случаев на 100 000 жителей.

В 18 самоуправлениях этот показатель выше, в девяти из них он уже превышен на 50%. Самый высокий уровень заболеваемости на 100 000 жителей зафиксирован в Ливанском, Валкском, Екабпилском, Смилтенском, Валмиерском, Балвском, Кулдигском, Резекненском, Ропажском и Марупском краях.