Более трети жителей Латвии в этом году не виделись со своими близкими

39% жителей Латвии в этом году не виделись и, скорее всего, не увидятся и на Рождество с кем-то из своих близких, свидетельствует проведенный банком Luminor опрос. Большинство (71%) из-за этого грустят, однако каждый третий указал, что праздничное настроение помог бы создать неожиданный подарок от любимого человека.

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Бóльшую часть (71%) тех латвийцев, которым в этом году не удалось повидать своих родственников, этот факт угнетает, они чувствуют себя одиноко и даже злятся. Чаще всего такой возможности не было у сениоров (41%): это можно объяснить тем, что пожилые люди принадлежат к группе риска Covid-19. Именно по этой причине члены семьи, опасаясь вируса, принимают решение не встречаться со своими пенсионерами.

Почти половина опрошенных (47%) согласны с тем, что во время пандемии труднее поддерживать отношения с близкими, так как люди в целом стали более негативно настроенными, раздражительными и нечуткими. Однако, вопреки все новым и более строгим ограничениям, пятая часть жителей ищут способы, позволяющие проявить заботу, эмпатию и предложить помощь.

"В этом году праздники, без сомнения, будут иными, тем не менее, мы можем сохранить любимую рождественскую и новогоднюю традицию — одаривание близких. 37% опрошенных указали, что были бы рады получить неожиданный подарок, ведь в этом году это самый безопасный способ позаботиться друг о друге и проявить любовь. Поэтому мы в сотрудничестве с работниками онлайн-ярмарки Музея под открытым небом начинаем рождественскую кампанию "С любовью", в рамках которой на egadatirgus.lv можно приобрести уже упакованные добрыми руками подарки, которые отправляются непосредственно получателю. Покупая подарки на виртуальной ярмарке, можно порадовать любимых и одновременно поддержать местных ремесленников и домашних производителей", — рассказывает руководитель банка Luminor в Латвии Керли Габриловича.