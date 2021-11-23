"Болеть тяжело и физически, и морально". Представители сферы соцухода призвали жителей вакцинироваться

Общий охват вакцинацией от Covid-19 работников сферы социальных услуг по состоянию на 1 ноября 2021 года показал положительную динамику — вакцинированы 81% сотрудников всех 43 социальных служб самоуправлений, сообщили в Министерстве благосостояния.

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В этом месяце вакцинировано на 16% больше сотрудников, чем в октябре. Тем временем в групповых социальных центров уровень вакцинации сотрудников увеличился на 9%, достигнув общего охвата в 82%. В свою очередь в кризисных центрах достигнут наибольший объем вакцинированных работников среди поставщиков социальных услуг — 90%.

Как отметили в Минблаге, очень важно, что существенно возрос охват вакцинацией среди работников в сфере услуг по социальному уходу на дому — прививку сделали 85% сотрудников, а это почти на 42% больше, чем по сравнению с данными за октябрь.

Вакцинация является существенным предварительным условием для безопасного предоставления и обеспечения непрерывности социальных услуг в условиях распространения Covid-19. Министерство обратилось к четырем лидерам в области социальных услуг, чтобы узнать их мнение о вакцинации от Covid-19.

В результате были сняты четыре видеоролика, в которых профессионалы социальной сферы делятся своими историями, опытом и размышлениями.

Так, директор общества Rūjienas Senioru māja Янис Розе заявил, что вакцинировался для защиты себя и тех, за кого он несет ответственность. В его центре социального ухода вакцинированы абсолютно все сотрудники и большинство клиентов.

Тем временем руководитель Социальной службы Резекненского края Сильвия Странкале поделилась своей личной историей — она сама переболела Covid-19 и сделала выбор в пользу вакцинации.

"По-прежнему тяжело это вспоминать, было тяжело и физически и морально. Спасибо врачам, которые помогли мне выбраться. Но я бы не хотела пережить это еще раз. Я хочу обеспечить безопасность для себя, своей семьи, своих детей, внуков и для окружающих меня людей", — заявила она.

Между тем директор общества Latvijas Samariešu apvienība Андрис Берзиньш выразил мнение, что до вакцинации от Covid-19 постоянно приходилось делать выбор между жизнью коллег и здоровьем и благополучием клиентов.

Как только появилась возможность привиться от вируса, Берзиньш это сделал и побуждает остальных последовать его примеру.

В свою очередь супервизор и специалист по психотерапии Иева Озола обратилась ко всем работникам социальной сферы.

"В настоящее время мы живем в период этических дилемм — между индивидуальными и коллективными ценностями, между личными и профессиональными потребностями, между моей и твоей защитой здоровья. Во времена сомнений, неуверенности, незнания и дилемм в профессии социальной работы всегда помогали наше сердце, наши ценности и наши этические принципы", — заявила она.

По словам Озолы, она вакцинировалась, поскольку она как преподаватель и психотерапевт не могла поступить иначе.

"Я забочусь о себе, об окружающих, с которыми я хочу быть вместе", — отметила психотерапевт.