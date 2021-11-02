Больница им. Страдиня привлечет волонтеров для ухода за пациентами с Covid-19
Foto: LETA

Организация "Латвийское объединение самаритян" и Клиническая университетская больница им. Паула Страдиня заключили договор о привлечении волонтеров к работе в медучреждении по уходу за пациентами с Covid-19, сообщили агентству LETA в больнице.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Волонтеры будут оказывать психоэмоциональную и практическую помощь больным коронавирусом, а также будут осуществлять другие вспомогательные действия для поддержки процесса лечения.

Планируется, что добровольцы будут задействованы в таких мероприятиях как разворачивание пациентов на бок, их кормление, перестилание коек, помощь в передвижении.

"Суть самаритянской организации состоит в том, чтобы помогать людям, и сейчас в больницах сложилась кризисная ситуация, когда каждые рабочие руки могут так много помочь. Волонтерство — это не профессия, а призыв сердца, и удивительно, что есть люди, которые бесстрашны и готовы прийти на помощь, не думая о себе. В основном это молодые люди, которые изучают медицину, но есть и волонтеры с другим опытом", — указала координатор "Латвийского объединения самаритян" Лаура Блумане.

Клиническая университетская больница им. Страдиня является второй по величине больницей для стационарного лечения пациентов с Covid-19 в Риге.

В связи с ростом заболеваемости в Латвии и увеличением количества госпитализированных, в больнице успешно организован прием пациентов, открыты отделения в различных корпусах медучреждения, особое внимание уделено новой инфраструктуре. Также готовятся дополнительное отделение для пациентов с Covid-19 на первом этаже нового здания.

"До пандемии посетители и гости нашей больницы часто спрашивали — для чего это белое пространство? Теперь здесь эти помещения, которые изначально предназначались для катастроф, они себя полностью оправдали. Мы заполнили их койками и необходимым оборудованием, чтобы у нас оставалась возможность помогать пациентам. Однако это лишь часть работы, которую мы должны выполнить. Сейчас мы решаем сложную проблему нехватки рабочих рук, потому что нужно действительно многое сделать", — указала член правления больницы Илзе Крейцберга.

Крейцберга рада работать с таким опытным и надежным партнером, чья помощь и человеческие ресурсы будут чрезвычайно важны для преодоления кризиса.

Волонтерам будут предоставлены все необходимые средства защиты от Covid-19.

На протяжении всей волонтерской работы у человека должен быть ковид-сертификат.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Латвия пандемия Covid-19
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи