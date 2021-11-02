Больница им. Страдиня привлечет волонтеров для ухода за пациентами с Covid-19

Организация "Латвийское объединение самаритян" и Клиническая университетская больница им. Паула Страдиня заключили договор о привлечении волонтеров к работе в медучреждении по уходу за пациентами с Covid-19, сообщили агентству LETA в больнице.

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Волонтеры будут оказывать психоэмоциональную и практическую помощь больным коронавирусом, а также будут осуществлять другие вспомогательные действия для поддержки процесса лечения.

Планируется, что добровольцы будут задействованы в таких мероприятиях как разворачивание пациентов на бок, их кормление, перестилание коек, помощь в передвижении.

"Суть самаритянской организации состоит в том, чтобы помогать людям, и сейчас в больницах сложилась кризисная ситуация, когда каждые рабочие руки могут так много помочь. Волонтерство — это не профессия, а призыв сердца, и удивительно, что есть люди, которые бесстрашны и готовы прийти на помощь, не думая о себе. В основном это молодые люди, которые изучают медицину, но есть и волонтеры с другим опытом", — указала координатор "Латвийского объединения самаритян" Лаура Блумане.

Клиническая университетская больница им. Страдиня является второй по величине больницей для стационарного лечения пациентов с Covid-19 в Риге.

В связи с ростом заболеваемости в Латвии и увеличением количества госпитализированных, в больнице успешно организован прием пациентов, открыты отделения в различных корпусах медучреждения, особое внимание уделено новой инфраструктуре. Также готовятся дополнительное отделение для пациентов с Covid-19 на первом этаже нового здания.

"До пандемии посетители и гости нашей больницы часто спрашивали — для чего это белое пространство? Теперь здесь эти помещения, которые изначально предназначались для катастроф, они себя полностью оправдали. Мы заполнили их койками и необходимым оборудованием, чтобы у нас оставалась возможность помогать пациентам. Однако это лишь часть работы, которую мы должны выполнить. Сейчас мы решаем сложную проблему нехватки рабочих рук, потому что нужно действительно многое сделать", — указала член правления больницы Илзе Крейцберга.

Крейцберга рада работать с таким опытным и надежным партнером, чья помощь и человеческие ресурсы будут чрезвычайно важны для преодоления кризиса.

Волонтерам будут предоставлены все необходимые средства защиты от Covid-19.

На протяжении всей волонтерской работы у человека должен быть ковид-сертификат.